Фото: barnaul.org

Стелу установили по случаю векового юбилея в барнаульском поселке Черницк, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

"К празднованию 100-летия со дня основания поселка Черницк завершены работы по устройству стелы и клумбы на въезде в населенный пункт. Стела установлена силами Лебяжинской сельской администрации совместно с ООО "ИСК "Алгоритм", — информируют городские власти.

Отметим, что Черницк был образован в 1918 году. Этот поселок расположен на юго-западе краевой столицы и находится в административном подчинении Центрального района города. Черницк находится рядом с ленточным бором. Рядом находится известное Черницкое кладбище.