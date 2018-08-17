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16-летний австралийский подросток взломал системы безопасности компании Apple, скачал 90 Гб файлов с защищенных серверов компании и получил доступ к учетным записям клиентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на австралийское издание The Age, адвоката молодого человека и заявление прокурора в суде.

Для вычисления и задержания подростка Apple подключила к расследованию ФБР. Бюро связалось с австралийскими коллегами и инициировало международное расследование, в ходе которого стало известно, что за взломами стоит ученик одной из частных школ Мельбурна.

Подростка задержали в минувшем году после обыска в его доме. Правоохранители изъяли два ноутбука Apple, с которых подросток взломал системы безопасности компании. Также стражи порядка забрали мобильный телефон и съемный жесткий диск.

Школьник в суде признал свою вину и заявил, что совершал взлом, поскольку всегда мечтал работать в американской корпорации. Судья взял время на раздумье "из-за сложности дела", отмечает издание. По данным Reuters, приговор будет вынесен 20 сентября.

Представитель Apple сообщил, что компания выявила признаки "несанкционированного доступа" и сообщила о нем правоохранителям, без уточнения деталей по делу. "Мы хотим заверить наших клиентов, что ни разу во время этого инцидента их личные данные не были скомпрометированы", — цитирует издание слова представителя корпорации.