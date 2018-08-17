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Органы следствия в Барнауле устанавливают свидетелей удержания 77-летней пенсионерки в городском автобусе в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщили в краевом управлении СКР, помощь очевидцев необходима для более детального изучения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что нашумевшая история произошла днем 22 июня этого года. По данным Следственного комитета, кондуктор и водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №53 в городе Барнауле, удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспортного средства.

"Пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

Свидетелей и очевидцев инцидента просят обращаться по телефонам 8 (385-2) 29-80-01, 29-80-50.