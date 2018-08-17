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Свидетелей незаконного удержания пенсионерки в автобусе ищут в Барнауле

, ИА "Амител"
Следствие просит помощи у горожан, которые могли видеть, как 77-летнюю женщину не выпускали из общественного транспорта

Фото: кадр из видео "Наши Новости"

Органы следствия в Барнауле устанавливают свидетелей удержания 77-летней пенсионерки в городском автобусе в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщили в краевом управлении СКР, помощь очевидцев необходима для более детального изучения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что нашумевшая история произошла днем 22 июня этого года. По данным Следственного комитета, кондуктор и водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №53 в городе Барнауле, удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспортного средства.

"Пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

Свидетелей и очевидцев инцидента просят обращаться по телефонам 8 (385-2) 29-80-01, 29-80-50.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.08.2018 15:54
у них там веселее

Вредная старушка из Новокузнецка на два часа остановила трамваи.

Эта история случилась в 11 часов утра 14 августа. Пенсионерка из Новокузнецка поехала по своим делам, а возвращаться решила на трамвае. Вагон вскоре подошел, но уехать на нем не получилось ни у старушки, ни у других пассажиров.

Женщина взялась за поручень, поднялась на одну ступеньку, поставила ногу на другую – и оступилась. Да так, что уселась прямо в дверях вагона. Пенсионерка заголосила:

- Ой-ой-ой, как больно! – и взялась за поручень в попытке встать. Но боль, видимо, была нестерпимой, и старушка так и осталась сидеть на ступеньке.

Кондуктор и вагоновожатая засуетились: женщине срочно нужна помощь! Сердобольные пассажиры окружили пострадавшую, сочувственно спрашивая, где болит. Кто-то уже и скорую вызвал, а пенсионерка, причитая, все полулежала в дверях вагона.

Приехала скорая, и врачи стали осматривать пострадавшую. Та постанывая, принялась перечислять, где болит. Перечень оказался долгим, и все лишь сочувственно кивали головами: возраст, болячки, а тут еще и упала. Однако осмотреть себя бабушка не давала.

- Не трогайте меня! Мне больно! – кричала она.

А больно было потому, что у женщины действительно имелись серьезные травмы, которые она получила в ДТП. Но не нынешним утром, а восемь месяцев назад, когда попала под колеса грузовика. Вот и ходит, пытается найти правду. А тут еще и ступеньки трамвая – такие неудобные…

От помощи врачей скандалистка отказалась – впрочем, как и покидать вагон. Пассажиры трамвая, которым надо было ехать по делам, попытались поднять бабушку.

- Никуда я не пойду, - подозрительно глядя на них заявила старушка и покрепче ухватилась за поручень. – Зовите спасателей: пусть они помогают, раз врачи не в силах.

- Женщина, ну вы же не ударились, травм нет, - уговаривали бабушку пассажиры. – Нам же вот на работу надо, по делам всяким. Вставайте, а то дверь не закрывается!

- Нет! Пусть спасатели спасают! – старушка схватилась за спасительный поручень так сильно, что вывести ее из вагона получил

0  0
17.08.2018 16:03
- гость -

22 июня этого года

Скорость работы следствия просто поражает! Произошло 22 июня, а свидетелей начали искать только 17 августа.

0  0
17.08.2018 16:23
- гость -

Бабка уже и сама эту историю забыла поди))

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