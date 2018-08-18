Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий" от телеканала "Моя планета" открылась в Барнауле на улице Мало-Тобольской. В экспозицию вошли 42 фотографии от путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета". Посвящена выставка многообразию народов и мест России.

Проект стартовал в Москве 16 июля, выставка уже побывала в Тюмени и Красноярске, ее также увидят жители Нижнего Новгорода, Сочи и Астаны (Казахстан), сообщает сайт администрации Барнаула.