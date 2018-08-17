Фото: youtube.com

Видео, на котором запечатлен визит правоохранителей в усадьбу, фигурирующую в уголовном деле бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, опубликовал Следственный комитет.

Сам ролик на официальном youtube-канале Следственного комитета называется "Взятка коттеджем на курорте".

Напомним, что согласно информации органов следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года Белобородов получал от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 миллиона рублей.

"Взятка предназначалась должностному лицу за подписание актов и справок о стоимости выполненных Обществом работ по государственным контрактам на сумму более 94 миллионов рублей. Кроме того, в одно производство с данным уголовным делом объединено уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по факту превышения бывшим чиновником должностных полномочий при незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей иностранного производства в обход конкурентных процедур", — добавляют в СКР.

Напомним, что в данный момент Алексей Белобородов находится под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.