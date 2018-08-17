Фото: youtube.com
Видео, на котором запечатлен визит правоохранителей в усадьбу, фигурирующую в уголовном деле бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, опубликовал Следственный комитет.
Сам ролик на официальном youtube-канале Следственного комитета называется "Взятка коттеджем на курорте".
Напомним, что согласно информации органов следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года Белобородов получал от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 миллиона рублей.
"Взятка предназначалась должностному лицу за подписание актов и справок о стоимости выполненных Обществом работ по государственным контрактам на сумму более 94 миллионов рублей. Кроме того, в одно производство с данным уголовным делом объединено уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по факту превышения бывшим чиновником должностных полномочий при незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей иностранного производства в обход конкурентных процедур", — добавляют в СКР.
Напомним, что в данный момент Алексей Белобородов находится под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Нужно еще модератора местного посадить. Он не один год комментарии про Белобородова тёр тем самым помогая жуликам.