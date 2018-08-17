Фото: ukraina.ru
Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрекает развитие транспортной системы в стране после прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом пишет "РИА Новости".
Ранее министр заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Данный документ собираются вынести на рассмотрение кабмина в ближайшее время.
Омелян отметил, что закрытие авиасообщения с РФ, которое произошло около трех лет назад, пошло Украине на пользу. "Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается", — заявил министр, выразив уверенность в том, что аналогичная история произойдет с железнодорожным и автобусным сообщением.
Говоря о планах прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, министр скептически отозвался о комментариях, "что это очередной удар по российско-украинской дружбе". "Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства", — заявил Омелян.
Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года. Годом ранее Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив лишь перемещение через границу автобусов и легковых авто.
Комментарии
надо в качестве ответной меры всех украинских гастрайбатеров на родину отправить, да только у наших властей кишка тонка
А при чем тут простые граждане, которые ни в чем не виноваты и не задействованы в этой политической войне?
Врать о России можно только в том случае, если нет никаких путей сообщений. Иначе ложь легко вскрывается...
Омелян, при той " аккупации " народ жил на много лучше, в мире, добре и радости. А вот укрохунта довела хохлов до ручки....
17.08.2018 17:02
- гость -
Омелян, при той " аккупации " народ жил на много лучше, в мире, добре и радости. А вот укрохунта довела хохлов до ручки....
...и им подняли пенс возраст, НДС, топливо. Доскакались майдауны!
А при чем тут простые граждане, которые ни в чем не виноваты и не задействованы в этой политической войне?
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Притом что заработанные в России деньги они везут на Украину, покупают там украинские товары, платят налоги пошлины, А государство использует эти деньги на войну в Донбассе
17.08.2018 17:06
- гость -
А государство использует эти деньги на войну в Донбассе
Мятежный регион как-никак. А что слышно о Новороссии? Быть или уже нет?
Мятежный регион как-никак. А что слышно о Новороссии? Быть или уже нет?
________
Там нефти нет, а уголь россии особо не интересен... очередной нахлебник будет на шее России
17:06
Неужта тебе на окраине лучше живется чем нам тут??? Не смешите мои тапки.
Открываешь флайтрадар и видишь как выросли полёты над Украиной, так же будет и с жд. Но задача этих ребят вбить между Россией и Украиной такой клин, который сложно будет выбить годами, а то и десятилетиями, и они её выполняют, причём довольно успешно.
17.08.2018 17:20
- гость -
В Куеве всякие менеджеры и продавцы-консультанты получают около 10000 хрювень (24 000 деревянными)....но у окраины нет ни нефти ни газа и Даунбас полыхает а сколько получаешь ты?
17.08.2018 17:36
- гость
С налоговой что ли чтобы такие вопросы задавать?
В Куеве всякие менеджеры и продавцы-консультанты получают около 10000 хрювень (24 000 деревянными)....но у окраины нет ни нефти ни газа и Даунбас полыхает а сколько получаешь ты?
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Ну так ты Киев с Барнаулом то не сравнивай, сравнивай столицы, а в Москве те же личности получают 50000 деревянных. Разницу чуешь?
17:54
- гость -
так я и думал не больше двадцатки))
17:56
Ты москвабад тут вообще не приплетай!
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