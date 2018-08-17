Фото: ukraina.ru

Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрекает развитие транспортной системы в стране после прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее министр заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Данный документ собираются вынести на рассмотрение кабмина в ближайшее время.

Омелян отметил, что закрытие авиасообщения с РФ, которое произошло около трех лет назад, пошло Украине на пользу. "Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается", — заявил министр, выразив уверенность в том, что аналогичная история произойдет с железнодорожным и автобусным сообщением.

Говоря о планах прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, министр скептически отозвался о комментариях, "что это очередной удар по российско-украинской дружбе". "Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства", — заявил Омелян.

Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года. Годом ранее Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив лишь перемещение через границу автобусов и легковых авто.