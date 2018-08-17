Названа дата представления Олега Торубарова главным полисменом Урала

Нынешний глава свердловской полиции генерал-лейтенант Михаил Бородин 27 августа выйдет на работу последний раз и всего на один день. Он это сделает для того, чтобы лично представить свердловскому гарнизону нового руководителя.

Как пишет портал Ura.ru, в свердловской полиции есть такая традиция, чтобы уходящий руководитель лично представлял коллективу своего преемника.

Новым начальником ГУ МВД России по Свердловской области станет, как неоднократно ранее указывал портал Amic.ru, 59-летний генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. Это назначение произойдет в рамках ротации руководящих кадров в системе МВД. Сейчас Торубаров находится в отпуске перед новым назначением.

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О новом начальнике свердловской полиции известно, что он родом из Одессы. В органах внутренних дел служит с 1976 года. За его плечами 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Алтайскую полицию он возглавлял с 2013 года.