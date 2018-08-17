Фото: ndn.info

В Новосибирске наградили женщину, которая помогла поймать мужчину, подозреваемого в изнасиловании пятилетнего ребенка. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Сообщается, что Наталья Булгакова проезжала на своей машине по улице Рельсовой в тот момент, когда увидела подозреваемого среди пешеходов. Его описание она знала из ориентировок, заполонивших соцсети.

Сибирячка погналась за подозреваемым, попутно звоня в полицию и прося случайных прохожих помочь ей. В итоге мужчину задержали. За смелость и героизм женщине вручили благодарственное письмо, цветы и видеорегистратор.

"Наверное, моя жизнь уже не будет прежней. Это событие запомнят мои дети и моя семья. Было не страшно. А сейчас безумно приятно, что мир стал лучше! Рядом со мной генерал-майор, сказал очень приятные и трогательные слова. Ребята, не будьте, пожалуйста, равнодушными!" — цитирует издание слова Булгаковой.

Подчеркивается, что задержанный подозреваемый уже дал признательные показания.