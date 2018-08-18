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Суббота, 18 августа, в Алтайском крае выдастся по-настоящему летним днем — в регионе будет солнечно и жарко.

Согласно данным алтайского ЦГМС, осадков в этот день в крае не будет. Дневные температуры составят +26...+31 градус. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +27...+29 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В отдельных районах ожидается аномально жаркая погода, в связи с чем в крае объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в регионе установилась высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.