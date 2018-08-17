Фото: megafon-info.com

Сбербанк подписал с оператором связи "Мегафон" кредитное соглашение на 80 миллиардов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

В рамках соглашения банк уже предоставил оператору связи два транша размером 25 миллиардов рублей.

Кредиты предоставлены под фиксированную ставку на четыре года и пять лет. Представители оператора уточнили, что средства будут направлены на финансирование общекорпоративных потребностей группы, а также на финансирование программы покупки выпущенных и размещенных обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).

Совет директоров "Мегафона" ранее одобрил программу выкупа до 128,95 миллиона обыкновенных акций и GDR компании. Затем компания планирует покинуть Лондонскую фондовую биржу.