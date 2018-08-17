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Экспедиция фонда "Археология" нашла на Керченском полуострове в Крыму склеп, в котором могли быть захоронены античные воины. На нем изображен герой греческой и римской мифологии Геракл (Геркулес), пишет ТАСС, ссылаясь на директора по развитию фонда Олега Маркова.

По его словам, склеп с изображением Геракла нашли при раскопках некрополя Кыз-Ул на Керченском полуострове в Крыму. "Предположительно он мог принадлежать знатному роду, который мог позволить хоронить своих умерших в склепах на протяжении многих лет", — заявил Марков.

Он добавил, что в склепе хоронили воинов, так как рядом найдены многочисленные останки лошадей, которых хоронили вместе с хозяевами. Предположительный возраст находок — I в. до н. э. — I в. н. э. Он добавил, что склеп был разграблен еще в XIX веке.

Археологи также обнаружили землянку, в которой нашли бронзовую пряжу и наконечник стрелы. "Сейчас район раскопок разбит на квадраты вокруг обнаруженного склепа и землянки. Возможно, будут еще новые находки", — сообщил глава по развитию фонда.

Он отметил, что некрополь принадлежал древнему поселению, небольшому городу-крепости, который забросили, он ушел под воду, поскольку находился в прибрежной полосе Черного моря. Археологическая экспедиция завершит свою работу 1 сентября.