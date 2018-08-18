Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 370 квадратных метров в закрытом элитном поселке продают в нагорной части Барнаула за 50 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Дом расположен в живописном месте города в районе, на территории свой собственный лес, в 200 метрах протекает река Обь. Самодостаточная инфраструктура: продуктовые магазины, рестораны, кофейни, горнолыжный комплекс "Авальман", детские сады, аптеки, спортивные площадки. В 10 минутной транспортной доступности находится деловой центр столицы нашего края", — подчеркивает автор объявления.

Жилье построено по индивидуальному проекту. На первом этаже расположены две прихожие (основная и выход во двор), гостиная с витражными окнами и красивым камином, кухня-столовая с окнами в пол, санузел, гардеробная и лестницей на второй этаж.

На втором этаже — три спальни, холл с выходом на просторную террасу, в каждой спальне имеется своя ванная комната.

В цокольном этаже расположен винный погреб площадью 35 квадратных метров.

Территория усадьбы составляет 15 соток, территория огорожена.

Имеется гаражный бокс на два автомобиля; гостевая парковочная площадка на два автомобиля, благоустроенная летняя кухня, комната для занятия спортом, бассейн, баня на дровах, автономная котельная, прачечная, санузел, навес-дровяник, беседка-барбекю.