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СМИ: Минкомсвязь предлагает ужесточить требования к сим-картам

, ИА "Амител"
Ведомство предлагает изменения с целью защиты данных, передаваемых по сетям связи, от несанкционированного доступа

Фото: imagazin.si

Минкомсвязь предлагает обязать операторов связи в России использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на проект приказа, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что эти нововведения позволят защитить от несанкционированного доступа передаваемые по сети данные. При этом средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ. Подобные технические решения могут разработать в течение двух лет, сказано в заключении ведомства на проект со ссылкой на АО "ИнфоТекс" и Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН (ИТМиВТ).

Доработанная версия проекта не распространяется на сим-карты, которые были куплены оператором связи до вступления в силу приказа. Таким образом, обязательная замена сим-карт на обновленные не предусмотрена.

В Минэкономразвития считают, что новации потребуют от операторов дополнительных затрат за закупку оборудования —  3,2 миллиона рублей за единицу. Минкомсвязь считает, что понадобится 80 единиц подобного оборудования на весь рынок. При этом "Мегафон" полагает, что будет нужна одна единица на десять тысяч абонентов. Выходит, что расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей. Также нужны затраты на усиление криптозащиты  700 миллионов рублей.

Регулирование в части замены сим-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что снизило бы расходы на проект без снижения эффективности, пишет ведомство. В министерстве предложили установить переходный период "не менее двух лет", за время которого операторы должны перейти на новые требования.

В "Мегафоне", комментируя инициативу, отметили, что повышение требований к сим-картам может быть целесообразным, но работать над проектом нужно поэтапно. В компании полагают, что этот вопрос нужно дополнительно изучить.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.08.2018 17:55
- гость -

Ну это уже не смешно. Сим карты конечно импортные, но вот эти черти хотят купить оборудования для изготовления отечественных сим карт и неужели оно будет отечественное?

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17.08.2018 18:16
месный

у меня возникают сомения о совместимости этих симкарт с новыми телефонами в будущем

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