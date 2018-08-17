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Финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Курс рубля начал резко падать к доллару и евро в середине прошлой недели на опасениях возможного введения новый американских санкций против России.
"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", — ответил Песков на вопрос о том, вызывает ли падение курса рубля беспокойство в Кремле и допускает ли он дальнейшее ослабление национальной валюты в случае введения новых санкций США.
Курс рубля в пятницу днем после невнятной утренней динамики опять начал снижаться. Доллар почти добрался до отметки 67,5 рубля, евро торгуется уже выше 76,8 рубля.
Ранее конгресс США был внесен в законопроект с целым набором мер против РФ, включая санкции санкции против нового госдолга России и госбанков.
Комментарии
Значит пора закупаться долларами.
Опять пургу несет?!
Дежавю, опять август опять нам вещают, что все стабильно и прекрасно....
если всё стабильно тогда чё за фигня со сроком выхода на пенсию?!
А что про Центробанк помалчиваем? Организация на территории России со 100 процентом участия мирового Правительства.
Стабильность это когда все необходимое хотя бы для выживания в течении нескольких лет производится в своей стране.
Лекарства,продовольствие, одежда, ткани, ширпотреб...., машины для сельхозработ, пожарные машины, скорые, медтехника, ну и тд
Любому грамотному экономисту понятно как обрушить рубль в такой системе как наша.
Вот такие заявления просто для непонимающих....