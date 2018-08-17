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Новости

Песков назвал абсолютно стабильной финансовую систему России

, ИА "Амител"
Такой ответ он дал на вопрос, вызывает ли падение курса беспокойство в Кремле

Фото: storage.kun.uz

Финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Курс рубля начал резко падать к доллару и евро в середине прошлой недели на опасениях возможного введения новый американских санкций против России.

"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", — ответил Песков на вопрос о том, вызывает ли падение курса рубля беспокойство в Кремле и допускает ли он дальнейшее ослабление национальной валюты в случае введения новых санкций США.

Курс рубля в пятницу днем после невнятной утренней динамики опять начал снижаться. Доллар почти добрался до отметки 67,5 рубля, евро торгуется уже выше 76,8 рубля.

Ранее конгресс США был внесен в законопроект с целым набором мер против РФ, включая санкции санкции против нового госдолга России и госбанков. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.08.2018 18:32
- гость -

Значит пора закупаться долларами.

0  0
17.08.2018 19:06
- гость -

Опять пургу несет?!

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17.08.2018 19:19
- гость -

Дежавю, опять август опять нам вещают, что все стабильно и прекрасно....

0  0
17.08.2018 19:24
месный

если всё стабильно тогда чё за фигня со сроком выхода на пенсию?!

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17.08.2018 19:43
Работник банк

А что про Центробанк помалчиваем? Организация на территории России со 100 процентом участия мирового Правительства.

0  0
17.08.2018 19:44
- гость -

Стабильность это когда все необходимое хотя бы для выживания в течении нескольких лет производится в своей стране.
Лекарства,продовольствие, одежда, ткани, ширпотреб...., машины для сельхозработ, пожарные машины, скорые, медтехника, ну и тд

0  0
17.08.2018 19:47
- гость -

Любому грамотному экономисту понятно как обрушить рубль в такой системе как наша.
Вот такие заявления просто для непонимающих....

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