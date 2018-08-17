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Финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Курс рубля начал резко падать к доллару и евро в середине прошлой недели на опасениях возможного введения новый американских санкций против России.

"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", — ответил Песков на вопрос о том, вызывает ли падение курса рубля беспокойство в Кремле и допускает ли он дальнейшее ослабление национальной валюты в случае введения новых санкций США.

Курс рубля в пятницу днем после невнятной утренней динамики опять начал снижаться. Доллар почти добрался до отметки 67,5 рубля, евро торгуется уже выше 76,8 рубля.

Ранее конгресс США был внесен в законопроект с целым набором мер против РФ, включая санкции санкции против нового госдолга России и госбанков.