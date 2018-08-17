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Присутствие российского лидера Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль не влияет на внешнюю политику страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство APA и заявление представителя республиканского министерства.

Ранее депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. Он заявил, что если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку главе государства Александру Ван дер Беллену.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — цитирует агентство слова представителя МИД Австрии.

При этом в ведомстве отметили, что приезд главы РФ на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства".

К обеспечению безопасности будут привлечены сотни полицейских в Южной Штирии.

Подчеркивается, что на свадьбу также получили приглашения канцлер Себастьян Курц, который может встретиться с Путиным. А президента Александера Ван дер Беллена среди гостей не будет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главу государства пригласили на свадьбу Кнайсль во время последнего визита в Вену.