Фото: Amic.ru

Стройка на Старом базаре в Барнауле продолжается — в настоящее время работы вокруг комплекса значительно расширились.

В частности, на территории комплекса убрали ларьки и палатки, оставшиеся от прошлого комплекса Старого базара. Часть из них переехала за здание. Кроме этого, перекрыт пешеходный мост через реку Барнаулку.

Согласно обозначенным планам относительно будущего Старого базара, здание будет многофункциональным. Первый этаж Центрального рынка предполагается "вписать" в барнаульский туристический кластер и пешеходную зону на улице Мало-Тобольской. На первом уровне здания оборудуют кафе и рестораны с монокухнями. Рядом создадут большой паркинг. Второй этаж комплекса планируют развивать в качестве рынка. Здесь появятся эко-маркет и фреш-маркет.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной 2017 года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.