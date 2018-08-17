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Церемония награждения победителей конкурсов "Молочные продукты Сибири", "Сыры Сибири" прошла в Барнауле в четверг, 16 августа, на конференции "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал".

В конкурсе участвовали предприятия Алтайского края, Томской области, Новосибирской области, Омской области, Республики Казахстан. Всего было представлено 118 образцов цельномолочной продукции, творога, масла сливочного, сыра, сухих молочных продуктов, плавленого сыра и плавленого сырного продукта.

Уточняется, что награждение проводилось в 25 номинациях.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.