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Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона-2018/19. Все предыдущие рекорды теперь будут считаться историческими, пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт ISU.

Нововведение связали с изменением системы оценок с нового сезона - теперь элементы выступлений будут оцениваться по шкале с -5 до +5, а не с -3 до +3. Новую шкалу утвердили в июне текущего года ISU в испанской Севилье. Все результаты спортсменов со следующего сезона будут считаться с чистого листа.

Среди женских рекордов свои имена в историю вписали фигуристки из РФ Евгения Медведева (160,46 и 241,31 — баллы в произвольной программе и итоговый балл) и Алина Загитова (82,92 в короткой программе). Также среди рекордов в короткой программе останется результат пары Татьяны Волосожар и Максима Транькова (84,17).

Подчеркивается, что Загитова и Медведева представят новые программы 9 сентября.