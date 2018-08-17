Фото: youtube.com

Истребители пятого поколения F-22 и F-35 смоделировали воздушное сражение в небе над Норвегией. Запитсь маневров размещена на канале US Military News в Youtube, пишет РИА Новости.

В тренировочном сражении участвовали два истребителя F-22 ВВС Соединенных Штатов и два F-35 норвежских ВВС. "Сражение" проходило в рамках совместных учений стран-членов НАТО.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба истребителя разрабатываются компанией Lockheed Martin.

Самолеты регулярно критикуют за высокую стоимость и ряд технических неполадок. Так, в октябре 2017 года стало известно о жалобах пилотов F-35, у которых наблюдались симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения армии F-35 из-за ржавчины на самолетах.