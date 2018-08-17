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Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море третьего спасенного текущей весной тюленя: сейчас в естественную среду обитания вернулась самка балтийского тюленя с ампутированной ластой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря зоопарка Екатерину Михайлову.

По ее словам, "выпуск прошел невероятно стремительно. В отличие от двух предыдущих тюленей, которых выпустили в море в июле, эта самка не мешкала ни секунды. Едва открылась дверь транспортировочного вольера, она моментально устремилась к воде, отплыла метров на 10 и еще 5-7 минут держалась в зоне видимости, а потом ушла в море".

Михайлова добавила, что животное выпустили на отдаленном пляже Куршской косы. Несмотря на отсутствующую конечность, тюлень смог активно передвигаться и самостоятельно есть рыбу. Специалисты, которые занимаются спасением и реабилитацией тюленей, признали ее вполне способной выжить в естественных условиях. Росприроднадзор выдал зоопарку разрешение на возращение животного в природу.

Этого тюленя нашли люди на побережье 2 мая. После осмотра вызванные на место специалисты зоопарка решили забрать его для лечения и реабилитации. У животного оказалась сложная неоперабельная травма ласты – перелом, вывих и порванные сухожилия. Консилиум ветврачей решил ампутировать покалеченную конечность.

Михайлова рассказала, что в 2018 году специалисты зоопарка вылечили, реабилитировали и вернули в природу еще двух молодых балтийских тюленей. Всех их нашли на морском побережье людьми в обезвоженном, истощенном состоянии и с разными травмами.

Она отметила, что как бюджетное учреждение зоопарк по закону не может тратить собственные деньги на лечение изъятых из природы животных. Деньги на выхаживание и реабилитацию тюленей перечислили люди. Из собранных за два с половиной месяца 79 тысяч рублей на покупку рыбы, лекарств и оказание ветуслуг для трех животных зоопарк потратил 73 тысячи рублей. На оставшиеся деньги собираются купить корма для тюленей калининградского зоопарка.