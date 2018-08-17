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Милиционеры обезвредили и задержали жителя деревни Бобровичи в Белоруссии, открывшего стрельбу по стражам порядка. Об этом пишет RT, ссылаясь на Следственный комитет республики.

"В результате спецоперации, проведённой сотрудниками ОМОНа, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан", — приводит издание сообщение ведомства в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Бобровичи в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии, когда участковые пришли к безработному жителю деревни 1961 года рождения.

В результате обстрела был убит один милиционер, еще один получил ранение.