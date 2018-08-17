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"Украинские железные дороги" отправляют в Москву разваливающиеся поезда с целью снизить поток уезжающих в РФ граждан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Таврия News".

Журналисты опубликовали снимки поезда "Херсон-Москва", который был составлен, по их словам, из "груды металлолома". На кадрах виден обшарпанный и изъеденный ржавчиной вагон с облупившейся краской.

"Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон — Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", — с иронией отмечает автор статьи.

По данным издания, внутри поездов ситуация обстоит еще хуже — "царит удушье, отсутствует кондиционер, выдают мокрое и грязное постельное белье, а проводники регулярно пребывают в состоянии алкогольного опьянения и употребляют нецензурную лексику".

"Все то, чтобы жизнь для пассажиров поезда "Москва — Херсон" и наоборот раем не казалась", — заключил журналист.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с РФ. Он сообщает, что после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".