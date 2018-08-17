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Поэт-песенник, автор многих шлягеров Николай Зиновьев умер в возрасте 73 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу центрального дома литераторов (ЦДЛ).

В сообщении говорится, что Зиновьев скончался в пятницу, 17 августа.

Агентство пишет, что поэт запомнится, как автор песен "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова". Прощание пройдет в ЦДЛ в воскресенье, 19 августа, похоронят поэта на Химкинском кладбище.

Зиновьев родился 17 мая 1945 года. Он является автором восьми сборников стихотворений и свыше двухсот песен, которые в свое время исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Раймонд Паулс, Лариса Долина, Лайма Вайкуле и Людмила Гурченко.