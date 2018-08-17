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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение либерализовать ст. 282 УК РФ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.

Москалькова считает правильным смягчить наказание за лайки и репосты в соцсетях.

"Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью", — приводит издание ее слова.

Ранее появилась информация, что ОНФ и Генпрокуратура собираются предложить главе РФ Владимиру Путину поправки к антиэкстремистскому закону.