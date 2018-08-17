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Пассажирский теплоход с 200 людьми на борту столкнулся с причалом на реке Кама в Удмуртии, люди не пострадали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб республики.

"При маневрировании теплоход "Капитан Пушкарев" столкнулся с деревянным причалом", — заявил собеседник агентства, добавив, что никто, предварительно, не пострадал.

Он добавил, что инцидент произошло на реке Кама в городе Сарапул. Теплохо следовал из Ярославля в Пермь. На его борту находились 153 пассажира и 49 членов экипажа. Обстоятельства инцидента выясняются.