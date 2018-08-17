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Общественный совет при управлении МВД по Москве направил главе ведомства Владимиру Колокольцеву запрос на проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радио "Говорит Москва" и главу рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики совета Александра Хаминского.

По его словам, проверка входит в компетенцию не только ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции, но и ГУ по вопросам миграции.

"Здесь достаточно непростой механизм доказывания. Необходимо собрать информацию о выступлениях на корпоративных и частных мероприятиях, на афишных гастролях. Установить даты и материалы фото- и видеофиксации. Необходимо запросить пограничную службу ФСБ о датах въезда, выезда. Нужно опросить персонал концертных площадок", — цитирует агентство слова главы рабочей группы совета.

По словам Хаминского, проверка пройдет в соответствии с законодательством РФ.

"Если ты заявляешь о своей законопослушности и приверженности законодательству страны проживания, будь любезен уважать законодательство страны, где зарабатываешь деньги. Проверка, безусловно, будет проведена", — заверил он.

Ранее исполнительница заявила, что не поедет на гастроли в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Певица рассказала, что "европейцам это запрещено". Но позднее она добавила, что готова посетить Крым, если с РФ снимут санкции, которые были введены после присоединения Крыма. Исполнительница добавила, что в этом случае она даже готова выступить в Крыму бесплатно.