Фото: medrussia.org

Врачи отказались госпитализировать барнаульского туриста, отдыхавшего в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. В результате мужчина умер, пишет в пятницу, 17 августа, пресс-служба СУ СКР по региону.

В ведомстве добавили, что по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 15 июля, когда мужчина отдыхал с семьей и друзьями на турбазе ОЭЗ. Вечером с острой болью живота он по телефону обратился в пункт скорой помощи в центральную больницу Алтайского района. Приехавшие медики поставили обезболивающее и отказали в госпитализации.

Следователи сообщают, что спустя некоторое время состояние мужчину ухудшилось, однако скорая не приехала повторно. Спустя сутки по дороге в Барнаул мужчина умер от перитонита.

Сотрудникам СК предстоит установить причинно-следственную связь между оказанием ненадлежащей помощи врачами и гибелью барнаульца. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.