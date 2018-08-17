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Путин внес кандидатуры на пост глав трех российских регионов

, ИА "Амител"
Кандидатуры внесены в Ингушетии, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе

Фото: goputin.ru

Российский лидер Владимир Путин внес кандидатуры на посты глав трех регионов — Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа, где в Единый день голосования 9 сентября пройдут непрямые выборы глав регионов. Губернаторов там будут избирать депутаты региональных парламентов из числа представленных президентом кандидатур, пишет "Российская газета".

В соответствие с процедурой, глава государства внес по три кандидатуры в каждом регионе для избрания на должность губернатора, включая действующих руководителей  Юнус-Бека Евкурова, Владимира Васильева и Дмитрия Артюхова.

В Ингушетии на должность губернатора будут претендовать зампред комитета Народного Собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев.

Для избрания главой  Дагестана президент внес кандидатуру врио губернатора Владимира Васильева, а также двух вице-спикеров Народного Собрания Дагестана — Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

На должность губернатора ЯНАО Путин предложил врио главы региона Дмитрия Артюхова, зампреда Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике и ЖКХ Александра Голубенко и директора Дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина.

Если Артюхов победит в выборах, он станет самым молодым губернатором в стране — ему 30 лет.

Во всех регионах кандидатуры на пост губернаторов внесены в региональные парламенты — Народное собрание Дагестана, Народное собрание Ингушетии и Законодательное собрание ЯНАО.

Всего в Единый день голосования 9 сентября будут избраны губернаторы 26 регионов. Из них в 22-х регионах пройдут прямые выборы — голосовать буду жители.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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