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Стала известна причина кончины поэта, автора песен для звезд отечественной эстрады Николая Зиновьева. Об этом пишет RT, ссылаясь на ФАН.

Сообщается, что Зиновьев на протяжении долгого времени боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Агентство сообщает, что последние пять лет он почти не мог ходить.

Ранее появилась информация, что прощание с поэтом пройдет в воскресенье, 19 августа, в Центральном доме литераторов.

Напомним, что песни на стихи Зиновьева исполняли Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и не только.