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Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в стране прошли успешные испытания крылатой ракеты. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на РИА Новости.

В пресс-службе СНБО уточнили, что испытания проходили на юге Одесской области. Турчинов добавил, что ракета украинского производства полностью выполнила программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 километров.

Также он отметил, что украинские крылатые ракеты смогут обеспечить "надежную оборону Черноморского и Азовского побережья".

Ранее сотрудник ракетно-космического предприятия "Южмаш" Алексей Василенко рассказал о неготовности нового украинского оружия. Он уточнял, что речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан".