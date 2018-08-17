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Цены на мясо в РФ выросли несущественно, а весной и летом влияние на динамику оказывает сезонный рост потребления. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Минсельхоз.

В 2018 году цены производителей на мясо, включая свинину, росли несущественно. "В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков")", — добавили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства на 16 августа, средневзвешенные цены сельхозпроизводителей на говядину находятся на уровне 2017 года, цены на свинину выросли на 2,5%, на мясо птицы — на 3,1%.

В последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались из-за достаточного предложения на рынке, прежде всего, отечественной продукции.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки. В НСМ сообщили, что с начала текущего года цены на свинину выросли на 30%, на курятину — на 35%, на российскую говядину — на 10%. В союзе считают, что это вызвано ограничениями импорта мяса в РФ, в частности, из Бразилии.