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Журналисты ВГТРК в Донбассе попали под обстрел украинской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Вести.ру".

Уточняется, что под огонь попала съемочная группа Александра Сладкова. Журналисты направлялись снимать последствия других обстрелов, ставших регулярными.

Инцидент произошел близ населенного пункта Старомихайловка.

По словам спецкора канала Андрея Руденко, никто из журналистов не пострадал.

Весной съемочная группа Сладкова уже попадала под огонь ВСУ рядом с населенным пунктом Крутая Балка. Тогда были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин.

Ранее в пятницу, 17 августа, представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что на окраине Донецка под огонь ВСУ попали представители Международного комитета Красного Креста.

По его словам, представителям гуманитарной организации пришлось укрыться в убежище, чтобы избежать ранений.

В ДНР добавили, что обстрел вела БМП-2, в результате повреждены два дома. После окончания атаки сотрудников МККК эвакуировали.

Также в этот день сообщалось, что под обстрел в районе подконтрольного ополченцам поселка Гольмовский попал патруль наблюдателей ОБСЕ.