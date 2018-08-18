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Изначально запланированный на 10 ноября военный парад в Вашингтоне отменили из-за желания столичных властей поживиться на проведении мероприятия. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте, передает ТАСС.

"Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться. На адресованный им вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил [проведение этого мероприятия]", — написал президент. Глава США предположил, что подобный парад, вероятно, пройдет в Вашингтоне в 2019 году, "когда цена снизится", а пока, добавил республиканец, "можно будет закупить побольше истребителей" на сэкономленные средства.

Трамп добавил, что в теукщем году он будет присутствовать на большом параде на базе ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд) и собирается посетить военный парад в Париже 11 ноября по случаю 100-летней годовщины прекращения военных действий в Первой мировой войне.

Об отмене военного парада сообщила пресс-служба Пентагона. "Изначально мы рассчитывали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, однако сейчас решили рассмотреть возможности [его проведения] в 2019 году", — говорится в документе ведомства. Предполагалось, что в параде будут участвовать 5-7 тысяч военных, военная техника и авиация.

В то же день СМИ сообщили, что такой парад, вероятно, обойдется бюджету Штатов в 92 миллиона долларов, что на 80 миллионов превышает сумму, о которой сообщалось изначально.