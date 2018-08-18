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Общественный совет московской полиции не инициировал проверок концертной деятельности зарубежных исполнителей в РФ, включая работу Лаймы Вайкуле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на зампредседателя общественного совета Валерия Грибакина.

"Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе в отношении певицы Лаймы Вайкуле", — приводит агентство его слова.

Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском главке МВД Александра Хаминского, написали, что общественный совет при московском главке МВД инициировал проверку концертной деятельности исполнительницы.

Грибакин отметил, что Хаминский, предположительно, в комментариях высказал свое личное мнение. "Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах общественного совета", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, поскольку артистам из Европы запрещено выступать на полуострове.