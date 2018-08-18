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Реальные располагаемые доходы граждан РФ в июле текущего года, согласно предварительной информации, снизились по сравнению с июнем на 4,7%, а по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года выросли на 2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в январе-июле текущего года уровень доходов населения вырос на 2,6% по сравнению с семью месяцами 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе прошлого года).

Денежные доходы в среднем на душу населения в июле этого года выросли в годовом выражении на 5,1% — до 32,3 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам июля составила 42,64 тысячи рублей — на 10,7% больше показателя 2017 года.