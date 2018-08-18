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Актриса из США Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 года по июнь текущего года и стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes. Об этом пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что особо доходной ролью для актрисы стала роль русской шпионки Черная Вдова из отряда Мстителей в одноименном фильме — эта работа подняла доходы актрисы в четыре раза.

На втором месте расположилась Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов, в том числе благодаря съемкам в "Малефисента 2". Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон опустилась на одну строчку по сравнению с 2017 годом и расположилась на третьем месте, ее доход составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году). Также в топ-5 попали Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

В прошлом году самой высокооплачиваемой актрисой стала оскароносная Эмма Стоун, сыгравшая, в частности, в фильме "Ла-Ла Ленд". Она заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов. Йоханссон тогда не вошла в топ-5.