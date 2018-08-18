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В России могут ограничить максимальное число детей в семье усыновителя. Такой законопроект разработало Минпросвещения, передает ТАСС.

В документе говорится, что для усыновления ребенка в семье должно быть не больше трех детей. Исключением станут случаи усыновления братьев или сестер, а также детей, которое были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе.

По словам авторов законопроекта, сейчас число детей в приемной семье не должно превышать восьми, но эта норма носит рекомендательный характер, и их число может быть намного больше.

Другая поправка касается одновременного усыновления. Согласно документу, в один раз можно будет усыновить только одного ребенка за исключением случаев усыновления братьев и сестер.

В Минпросвещения уверены, что эта мера позволит снизить риски возврата детей-сирот. Данный законопроект поддержал 51 субъект страны. Он может вступить в силу с 1 января 2020 года.