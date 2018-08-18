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Все билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Магрегором раскупили за три минуты с момента их поступления в продажу. Об этом пишет "Российская газета".

Уточняется, что билеты стоили от 205 до 2,5 тысячи долларов.

Встреча бойцов в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 229) состоится 6 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, вмещающей 20 тысяч зрителей. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

Издание пишет, что 29-летний Нурмагомедов стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC. В своей карьере в ММА он одержал 26 побед, из них 16 досрочно, и ни разу не проиграл.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC. На его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, включая 21 победу (18 досрочно), три раза ирландец проиграл.