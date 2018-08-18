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Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила к ввозу и реализации в стране свыше 40 лекарств российского производства как препараты "ненадлежащего качества, нарушающих требования законодательства". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на указ ведомства.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственных препаратов, указанных в дополнении к данному распоряжении", — цитирует агентство документ, в котором также говорится, что субъекты хозяйственной деятельности должны проверить наличие указанных препаратов и принять меры по изъятию их из оборота для дальнейшей утилизации.

В черный список, в частности, попали антибактериальные препараты, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства ("Галавит", "Иммуномакс","Имунофан", "Панавир"), спазмолитики ("Галидор"), метаболический препарат "Глицин", вакцины и препараты против клещевого энцефалита и другие. Также в стране запретили ряд медикаментов из Польши, Венгрии, Франции, Германии и нескольких других стран.

Ранее на Украине не раз звучали инициативы по запрету поставок в страну российских лекарств. Так, в июле прошлого года Минздрав Украины обратился к правительству с предложением приостановить продажу лекарств, произведенных в РФ. Ведомство также посоветовало фармкомпаниям перерегистрировать препараты с регистрационными свидетельствами РФ, чтобы "изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных на Украине лекарственных средств".