Фото: pressto.es

Полицейские задержали рубцовчанина, подозреваемого в открытом хищении сумки у пенсионерки. Инцидент произошел в июле 2018 года, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением обратилась 62-летняя местная жительница. По словам женщины, вечером она возвращалась из магазина и села на скамейку возле своего дома по улице Калинина, чтобы отдохнуть. К ней подошел молодой человек, пожаловавшийся на жару, и сел рядом. Пенсионерка поддержала беседу, и они начали общаться. Спустя некоторое время мужчина попрощался и пошел. При этом он прихватил с собой чужую женскую сумку. Пенсионерка рассказала, что в сумке находились документы, банковские карты и кошелек.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался имевший судимость местный житель 1986 года рождения. В момент задержания у него была найдена и изъята похищенная сумка.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.