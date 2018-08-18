Фото: ukraina.ru

Украинская компания "Мотор Сич" отреагировала на претензии американской газеты The Washington Times из-за поставок авиадвигателей в Китай, усмотрев в публикации "российский след". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт 061.ua.

"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", — об этом пишет агентство, ссылаясь на заявление "Мотор Сич".

В компании напомнили, что после событий в 2014 году "Мотор Сич" лишилась традиционного рынка сбыта в РФ, и отметили, что при разрыве контракта с КНР на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.

Также в заявлении сказано, что отказ от рынка сбыта в Китае не повлияет на боеспособность китайских военно-воздушных сил, однако приведет к ухудшению ситуации в авиаотрасли Украины и увольнению специалистов с "Мотор Сич".

Ранее The Washington Times опубликовала материал, в котором говорилось о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.

Экс-советник комитета сената Штатов по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эти данные, заявил в интервью изданию, что "украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США".

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер призвал Америку надавить на Украину, чтобы остановить поставку.