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Британский актер Майкл Кейн раскрыл смысл финальной сцены научно-фантастического триллера режиссера Кристофера Нолана "Начало". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Time.

Для зрителей долгое время оставался загадкой финал триллера, который вышел в 2010 году. Концовка привела к множеству споров о том, где в картине представлена реальность, а где сон.

Кейн, сыгравший Майлса — учителя и тестя главного героя картины (Леонардо Ди Каприо), рассказал, что после получения сценария фильма сам был сбит с толку, поскольку не мог разобраться, "где сон, а где реальность". В ответ на его вопрос Нолан рассказал, что появление персонажа Кейна говорит о том, что действие происходит в реальном мире. Таким образом, финал картины — это реальность, поскольку в нем фигурирует Кейн.

События ленты "Начало" разворачиваются в будущем, где люди получили возможность внедряться в сны и использовать их в своих целях. В фильме рассказывается о команде профессиональных мошенников и воров, во главе которых стоит криминальный талант по имени Доминик Кобб (Ди Каприо). Он ворует чужие секреты, проникая в глубины подсознания, пока его жертвы спят. Однажды власти дают Коббу шанс на исправление взамен на одну услугу: он должен проникнуть в сновидения сына бизнесмена и внедрить ему в сознание дезинформацию, заставив поверить в ложь.

Нолан работал над сюжетом картины порядка десяти лет. Бюджет фильма составил 160 миллионов долларов. Фильм вышел в прокат в 2010 году и получил положительные отзывы кинокритиков.