Фото: Barnaul 22

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Алтайском крае на трассе Новые зори — Черемное. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Уточняется, что машины ВАЗ 2110 и Suzuki столкнулись в районе села Стуково Павловского района. В результате аварии водитель "десятки" скончался на месте, а пассажира зажало в машине. Очевидцы сообщают, что обоим на вид около 18 лет.

В иномарке, по предварительным данным, находились две девушки. Их спасли подушки безопасности. Пострадавших увезли на скорой.

Официальных комментариев по факту аварии пока нет.