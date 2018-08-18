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Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при сборе и покупке грибов, а также порекомендовал по правильному хранению. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что каждый год в РФ регистрируется около 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, порядка 30 случаев заканчивается летальными исходами. Хуже всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Для предотвращения отравления необходимо все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Также нужно выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Также обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно", — добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства напоминают, что нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — грибы из-за этого портятся. Также запрещается собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, пробовать их во время сбора, подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора, мариновать или солить их в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде, а также хранить грибы в тепле, так как они быстро портятся.

В ведомстве добавили, что при покупке собранных грибов нужно помнить, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. При покупке грибов в магазинах и супермаркетах, нужно внимательно осмотреть упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Также Роспотребнадзор не советует покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, а также если на ней нет этикетки, листов-вкладышей или отсутствует информация о товаре.

Кроме этого, ведомство обращает внимание на то, что нужно помнить перечень съедобных грибов, занимаясь заготовками. Безусловно съедобными являются лишь белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. "Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.