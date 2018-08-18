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СМИ: барнаульская спортсменка пострадала от действий пластического хирурга

, ИА "Амител"
После операции у девушки возникли серьезные осложнения

Фото: НТВ

Спортсменка, диджей и начинающая актриса из Барнаула Екатерина Абдулина собирается наказать врача клиники пластической хирургии за то, что он "оставил её с одной грудью". Об этом пишет "Катунь 24", ссылаясь на сюжет канала НТВ.

Девушка сообщает, что ее жизнь разделилась на до и после. "До – успешная спортивная карьера, работа за рубежом и первая роль в кино. После – проблемы со здоровьем, эстетическая неудовлетворенность и поиски справедливости", — пишет канал.

В организм девушки врачи занесли инфекцию, теперь проблемы со здоровьем она будет испытывать всю жизнь. Жительница Барнаула не сможет больше профессионально заниматься бодибилдингом. Кроме этого, недавно она прошла кастинг на одну из главных ролей в кино, но и от этих планов ей придется отказаться.

"Оставили меня с одной грудью, причинили тяжкий вред здоровью, жизнь мою личную и спортивную карьеру под откос пустили. Вы вообще в курсе, что на вас уголовное дело завели?" — цитирует канал обращение девушки к врачу.

Сообщается, что у девушки возникли серьезные осложнения после операции по увеличению груди. Разошелся шов, появилась гематома, нагноение, возникли сильные боли. Пластический хирург хотела исправить ситуацию и даже провела ещё две операции, однако результата они не принесли. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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