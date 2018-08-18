Фото: info.sibnet.ru

Фонд для сбора средств в поддержку арестованной в Америке уроженки Барнаула Марии Бутиной появился в сети. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте фонда приводятся сведения из биографии россиянки, опубликованы ее фото. Кроме этого. каждый посетитель может сделать пожертвование.

Организаторы фонда в обращении подчеркивают, что пожертвования помогут девушке и ее адвокатам представить наилучшую возможную защиту в суде.

Напомним, Бутину задержали в Штатах в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. В суде девушка заявила о своей невиновности. Российские власти тоже считают обвинения в ее адрес надуманными.

По словам адвоката Бутиной, она не делала ничего незаконного, а ее связи в Америке полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Тем не менее судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.