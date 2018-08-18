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Жители Барнаула ранее пожаловались на работу автобусов 24-го маршрута, заявив, что им приходится по полчаса ждать на остановках, хотя интервал должен быть порядка восьми минут. Гендиректор компании-перевозчика заявил, что маршрут является невостребованным, передают "Наши Новости".

Так, по словам главы обслуживающего маршрут ООО "Фрайбус-Транспорте" Георгия Шмидта, летом на рейс действительно выходит меньше автобусов: вместо 15 положенных по городу передвигают 8-10 машин. Компания делает так, поскольку летом многие горожане в отпусках, а студенты — на каникулах.

Также Шмидт рассказал, что 24-й маршрут является не самым востребованным и не приносит прибыли. Временами встает вопрос о ликвидации этого маршрута, подчеркнул он. Собеседник в качестве примера упомянул маршрут №20. По сравнению с ним, 24-ый "возит воздух", заявил Шмидт.

"После того, как дизельное топливо и коммунальные услуги подорожали, вырос ряд налогов, мы должны были остановиться еще в декабре. Маршрут вообще не рентабельно", — рассказал перевозчик.

Сообщается, что члены организации "Гражданский патруль" после жалоб барнаульцев обратились в прокуратуру. Ведомству предстоит установить законность действий перевозчика.