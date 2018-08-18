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Комитет Сената США не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

, ИА "Амител"
Расследование длилось 19 месяцев

Фото: 42.rodina.news

Глава комитета по разведке сената Соединенных Штатов Ричард Берр признал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что фактических доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с РФ нет. Об этом пишет РИА Новости.

Берр занимался расследованием на протяжении 19 месяцев. Он заявил, что работа оказалась сложнее, чем он себе представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — добавил сенатор.

Худшее, что комитет может сделать - преждевременно попытаться прекратить расследование, добавил при этом Бэрр. Он отметил, что за закрытыми дверями нужно побеседовать с еще несколькими людьми. Кроме этого, есть несколько свидетелей, с кем придется встретится повторно. При этом Берр не назвал даты окончания расследования.

Предполагается, что в первую неделю сентября комитет встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Расследование якобы вмешательства РФ в выборы в США, а также предполагаемых связей американского лидера Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса Штатов.

Москва не раз опровергала эти обвинения, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл их "голословными".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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