Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Смертельная авария произошла на трассе в Республике Алтай с участием машины УАЗ-31512. Об этом пишут "Новости Горного Алтая", ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Уточняется, что автомобиль перевернулся в пятницу, 17 августа, в 11:20 в Майминском районе по дороге в Горно-Алтайск при движении со стороны Чои. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги, а затем опрокинулся.

В результате аварии от полученных травм до приезда скорой умерла 50-летняя пассажирка. Водителя с травмами госпитализировали, еще одной пассажирке оказали медпомощь. От госпитализации она отказалась.

Сообщается, что автомобилист был трезв. Сейчас по факту аварии проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.