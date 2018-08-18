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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) состоялись испытания осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для реактивной системы залпового огня "Чебурашка". Запись маневров разместил в сети канал "Звезда", передает РИА Новости.

Снаряд разработан для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях военнослужащие оценили плотность поражения цели осколками.

РСЗО "Чебурашка" создали специалисты ДНР на колесном шасси КрАЗ. По словам разработчиков, система может поразить цель на расстоянии свыше девяти тысяч метров.